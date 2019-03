Theater : Krise am Schweriner Theater: Offener Brief der Mitarbeiter

Die Führungskrise am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin nimmt kein Ende. In einem offenen Brief hat die Belegschaft «lähmenden Stillstand» und das schlechte Betriebsklima am Theater kritisiert. «Es wird getan, als gäbe es gar keine Krise», heißt es in dem Schreiben. Der «Schweriner Volkszeitung» (Samstag) zufolge haben alle 67 Musiker und die 16 Schauspieler des Theaters für das Schreiben gestimmt. Chor und Ballett haben sich nicht einlassen wollen.

von dpa

23. März 2019, 12:24 Uhr

Seit mehr als einem Jahr schwelt die Krise in Schwerin bereits. Die Belegschaft monierte zuletzt den Führungsstil von Intendant Lars Tietje und dessen Spielplangestaltung. Ein Maßnahmenpaket sollte wieder mehr Ruhe ins Haus bringen. Dem offenen Brief zufolge scheint das nicht gefruchtet zu haben: «Das Vertrauen zwischen den Mitarbeitern und der Intendanz ist nach wie vor weitgehend zerrüttet. Es hat den Anschein, dass die Probleme ausgesessen und weggelächelt werden - auf Kosten des Theaters.»

Das Kulturministerium solle sich endlich öffentlich dazu bekennen, den Vertrag des Intendanten auslaufen zu lassen. Zudem müsse schnellstmöglich mit der Neuausschreibung der Stelle begonnen werden. «Aussitzen ist jetzt keine Lösung!» Der offene Brief war am Freitag veröffentlicht worden.

Der 51-Jährige hatte mit der Spielzeit 2016/2017 die Stelle des Generalintendanten und Geschäftsführers in Schwerin angetreten. Er widersprach den Darstellungen der Mitarbeiter. «Wir arbeiten die vereinbarten Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsklimas ab. Das Coaching der Führungskräfte läuft. Die Mitarbeiterbefragung wird am 9. April starten», sagte er der «Schweriner Volkszeitung». Er sehe keinen Grund zu gehen.