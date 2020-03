Krankheiten : Krisentarifpaket: Norddeutsche Metallindustrie einigt sich

Die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie sind aufgrund drängender Beschäftigungsprobleme durch die Coronavirus-Pandemie bis Ende des Jahres ausgesetzt worden. Der bisherige Tarifvertrag werde bis dahin fortgeschrieben, teilten die Tarifpartner am Dienstag in Hamburg mit. Zur besseren Bewältigung der Corona-Auswirkungen in den Betrieben einigten sich die Verhandlungsführer der IG Metall Küste und des Arbeitgeberverbands Nordmetall am späten Montagabend auf ein «Corona-Krisentarifpaket».

Avatar_prignitzer von dpa

24. März 2020, 11:59 Uhr

Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem Erleichterungen bei der Einführung von Kurzarbeit und Vereinbarungen zur Bewältigungen von Engpässen in der Kinderbetreuung vor. Das Verhandlungsergebnis entspreche weitgehend der Einigung aus Nordrhein-Westfalen, hieß es in den Mitteilungen der Tarifpartner. Es gehe darum, in der Coronakrise schnellstmöglich klare Verhältnisse zu schaffen, betonte Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele. «Wir übernehmen in der schweren Krise Verantwortung für Beschäftigte und Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie», betonte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.