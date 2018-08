Energie : Kritik an Plänen für Windenergie-Gebiete in Westmecklenburg

Neue Pläne zum Ausbau der Windkraftnutzung in Mecklenburg-Vorpommern stoßen auf Widerstand. Vor einer Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg am Mittwochabend in Wismar hat das Aktionsbündnis Freier Horizont eine Demonstration vor dem Tagungsgebäude angekündigt. Die Verbandsversammlung will einen Beschluss zu neuen Windeignungsgebieten in der Region fassen. Sollten die Pläne verwirklicht werden, würden fast von jedem Punkt in Westmecklenburg am Horizont Windräder zu sehen sein, kritisierte das Aktionsbündnis am Dienstag.

von dpa

21. August 2018, 14:29 Uhr

Dem widerspricht der Planungsverband. In den Unterlagen seien 5800 Hektar als Windeignungsgebiete vorgeschlagen, sagte Geschäftsstellenleiter Karl Schmude. Dies sei weniger als ein Prozent der Gesamtfläche. Hinzu kämen noch Teile bereits vorhandener Windparks, die sich nicht mit der neuen Gebietskulisse decken. Um welche Fläche es sich dabei handelt, konnte er nicht sagen.

Zu dem neuen Gebietsvorschlag waren in einer ersten Beteiligungsrunde etwa 3000 überwiegend kritische Stellungnahmen eingegangen, wie Schmude sagte. Für die Verbandsversammlung am Mittwoch in Wismar sind Anträge gegen den Vorschlag angekündigt. So will Heiko Böhringer, Kreistagsabgeordnete aus Ludwigslust-Parchim, die Streichung eines mehr als 35 Hektar großen Windeignungsgebietes am Stadtrand von Ludwigslust erreichen. Es sei übersehen worden, dass die Kommune in der Nähe ein Wohngebiet plane, sagte er. Außerdem befinde sich dort ein Trinkwasserschutzgebiet.

Die Karte der Windeignungsgebiete in den vier Regionalen Planungsregionen des Landes wird immer wieder überarbeitet. Westmecklenburg und Vorpommern verfügen, zum Teil nach Gerichtsurteilen, derzeit über keine gültige Ausweisung.