Fußball : Kroos möglicher Geldgeber für Stadionneubau in Greifswald

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos prüft eine Beteiligung an einem Stadionneubau in seiner Heimatstadt Greifswald. Das berichtete die «Ostsee-Zeitung» am Dienstag. Derzeit soll es Gespräche zwischen dem Greifswalder FC und dem Nationalspieler geben. Möglich wäre statt eines Neubaus am Stadtrand auch eine finanzielle Unterstützung beim Umbau des Volksstadions, der Heimstatt des GFC. Kroos, der bei Real Madrid unter Vertrag steht, hatte 1997 beim Greifswalder FC mit dem Fußballspielen begonnen.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Juli 2020, 17:25 Uhr