Soziales : Künftige Pflege ein Schwerpunkt der Sozialministerkonferenz

Die Verbesserung der Pflege aus Sicht von Mitarbeitern und Patienten steht im Vordergrund des umfangreichen Programms der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder am heutigen Mittwoch und Donnerstag in Rostock. Unter dem Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wollen 30 Minister und Staatssekretäre unter anderem darüber beraten, wie die Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert werden kann. So sollen die Potenziale der Digitalisierung genutzt oder pflegende Angehörige entlastet werden.

Avatar_prignitzer von dpa

27. November 2019, 01:31 Uhr

Drese hatte für die 96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz eine Initiative zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung angekündigt, um Pflegeheim-Bewohner nicht immer weiter zu belasten. Dazu forderte sie einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln. Es müsse der Grundsatz aufgehoben werden, dass Verbesserungen in der Pflege unmittelbar und ausschließlich von den pflegebedürftigen Menschen bezahlt werden müssen. Hintergrund sei, dass bereits heute viele Pflegebedürftige finanziell überfordert seien.