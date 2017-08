Musik : Künstler im Park: Kleines Fest mit großem Zuspruch

Die schon prächtige Besucherbilanz der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Wochenende weiter aufpoliert. Am heuteigen Freitag beginnt in Ludwigslust das «Kleine Fest im großen Park». Zu dem zweitägigen Spektakel im weitläufigen Schlosspark werden erneut rund 18 000 Gäste erwartet. Damit ist das traditionelle Kleinkunstfest das mit Abstand größte Open Air der Festspiele MV. Die Karten waren schon im Vorfeld vergriffen. Auf etwa 30 Bühnen, die sich über den insgesamt 127 Hektar großen Park verteilen, bieten Komödianten, Akrobaten, Zauberer, Clowns und Musiker ein reichhaltiges Programm. Die Abende klingen jeweils mit einem farbenfrohen Feuerwerk aus.