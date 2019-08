Umwelt : «Küstenlotterie» soll für Meeresschutz sensibilisieren

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will mehr Menschen für aktiven Küstenschutz gewinnen und dabei auch Erfahrungen aus dem Ausland nutzen. Als Beispiel gilt dabei die «Küstenlotterie» in Norwegen, über die die Landtags-Linksfraktion am Dienstag in Schwerin informieren will. Sie hatte Initiatoren der Aktion zu einem Meinungsaustausch in die Landeshauptstadt eingeladen, um dabei auch zu erörtern, ob das Projekt übertragen werden kann.

von dpa

06. August 2019, 01:42 Uhr

Im Rahmen der «Küstenlotterie» werden in Norwegen nummerierte Tüten zum Sammeln von Plastikmüll an Stränden ausgeteilt. Die Nummern der abgegeben Säcke kommen dann in einen Lostopf, aus dem regelmäßig gesponsorte Preise wie Hotelübernachtungen gezogen werden. Einmal jährlich gibt es dann eine Gesamtverlosung mit allen Teilnehmern und einem Hauptgewinn.