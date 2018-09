Kommunen : Küstenregion flaggt zum Weltschifffahrtstag

von dpa

Zum Weltschifffahrtstag an diesem Donnerstag sollen vor den öffentlichen Gebäuden der Küstenregion Mecklenburg-Vorpommerns die Fahnen von Land und Bund wehen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat die Beflaggung aller öffentlichen Dienstgebäude der Küstenstädte und -landkreise angeordnet, wie die Ministeriumspressestelle am Mittwoch mitteilte. Der Weltschifffahrtstag wird auf Veranlassung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO jährlich in der letzten Septemberwoche begangen.