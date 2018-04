Musik : Kulturfest «Nordischer Klang» feiert 100 Jahre Estland

Greifswald (dpa/mv) – Das Kulturfest «Nordischer Klang» rückt in diesem Jahr die Kunst aus dem Ostseeanrainerstaat Estland in den Fokus. Die Estnische Republik, die in diesem Jahr ihren 100. Jahrestag der Unabhängigkeit feiert, ist erstmals Schirmherrenland des Festivals, wie Festivalleiter Marko Pantermöller am Montag in Greifswald sagte.

von dpa

23. April 2018, 13:32 Uhr

Eröffnet wird das Festival am 4. Mai mit Pauken und Trompeten: Das estnische Polizeiorchester, das bereits mit einer Punkband aufgetreten ist, wird zusammen mit der estnischen Sängerin Liisi Koikson das elftägige Kulturfest nordeuropäischer Kultur starten. Bis zum 13. Mai sind bei der 27. Auflage des Kulturfestes rund 40 Konzerte sowie Lesungen und Ausstellungen mit 200 Künstlern geplant.

Der Nordische Klang gilt als das größte Festival skandinavischer Kultur außerhalb von Nordeuropa. Das Festival wird organisiert von Mitarbeitern und Studierenden des Nordischen Instituts an der Universität Greifswald.