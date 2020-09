Kulturpolitik : Kulturpolitische Leitlinien für Mecklenburg-Vorpommern

Mit einem «Innovationsfonds Kultur» in Höhe von 400 000 Euro soll die Zusammenarbeit und damit die Flächenwirkung von Kulturschaffenden in Mecklenburg-Vorpommern spürbar verbessert werden. Das Geld könne insbesondere zum Aufbau von Netzwerken oder zur Umsetzung von Projektideen eingesetzt werden, sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung der Kulturpolitischen Leitlinien.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2020, 15:08 Uhr