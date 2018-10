Kunst : Kunsthalle Rostock bereitet Schau mit Sitte und Cremer vor

Nach den erfolgreichen Ausstellungen mit wichtigen Künstlern der DDR wie Werner Tübke, Arno Rink oder Wolfgang Mattheuer bereitet die Kunsthalle Rostock eine neue Schau vor. Vom 11. November an bis zum 10. März kommenden Jahres werden rund 70 Gemälde des Hallensers Willi Sitte (1921-2013) mit rund 60 Plastiken des Berliners Fritz Cremer (1906-1993) in Beziehung gesetzt, sagte Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann der Deutschen Presse-Agentur. Beide hätten zu den wichtigsten Künstlern in der DDR gezählt.

von dpa

03. Oktober 2018, 12:57 Uhr

Als überzeugte Antifaschisten befassten sich beide intensiv mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und trugen dabei nicht wenige Konflikte mit der SED-Führung aus, wie Neumann erklärte. «Die ausgestellten Gemälde und Plastiken stehen somit auch für den Kampf der Künstler für die künstlerische Eigenständigkeit, für ihre unbeirrte Suche nach einem künstlerischen Ausdruck, der dem Menschen gerecht wird.» Dabei sei der Mensch und das menschliche Sein, für beide zeitlebens das Hauptmotiv gewesen.