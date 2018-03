Kunst : Kunstschau des Landes verdoppelt Besucherzahl

Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) hat eine positive Bilanz der Ausstellung «Land in Sicht» gezogen, in der vom Land angekaufte Kunstwerke gezeigt worden sind. Mit 1200 Besuchern in drei Monaten habe sich die Zahl gegenüber der Vorgängerausstellung 2014 verdoppelt, teilte das Ministerium am Montag mit.

von dpa

26. März 2018, 15:54 Uhr

Alle drei Jahre zeigt die Landesregierung die in diesem Zeitraum erworbenen Arbeiten von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern. In den Jahren 2015 bis 2017 hatte das Land den Angaben zufolge für 131 000 Euro 116 Arbeiten von 23 zeitgenössischen Künstlern gekauft. Die Werke waren seit Dezember im Güstrower Schloss ausgestellt. 28 Arbeiten sollen künftig ausgeliehen werden und in Räumen der öffentlichen Verwaltung und der Landesregierung zu sehen sein.