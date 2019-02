Kriminalität : Kupferdiebstahl am Schweriner Dom

von dpa

28. Februar 2019, 11:12 Uhr

Kupferdiebe haben den Schweriner Dom heimgesucht. In den vergangenen Tagen wurden von dem 105 Meter langen Backsteingotik-Bau 15 Meter Fallrohr abgebaut, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Fehlen der Fallrohre wurde demnach am Mittwoch bemerkt. Außerdem hätten Unbekannte das Gotteshaus mit wasserfester Farbe beschmiert, hieß es. Der oder die Täter hinterließen den Schriftzug «LGM».