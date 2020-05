Tiere : Lachender Hans wieder im Stralsunder Zoo

Avatar_prignitzer von dpa

12. Mai 2020, 10:34 Uhr

Der über das Wochenende vermisste Lachende Hans ist wieder zurück im Stralsunder Zoo. Nach einem telefonischen Hinweis sei es einer Tierpflegerin am Montag gelungen, den Ausreißer mit einer Extraportion Futter anzulocken und in seine Voliere an der Festwiese im Zoo Stralsund zu setzen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Der braun-graue, etwa krähengroße Vogel aus der Familie der Eisvögel war am vergangenen Donnerstag aus seiner Voliere entkommen.