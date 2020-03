Krankheiten : Läden zu, Touristen gehen: Alltag wegen Krise eingeschränkt

Innerhalb eines Tages ist die Zahl der registrierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in MV um 31 auf 100 gestiegen. Mit der Schließung von Schulen, Kitas und Geschäften soll die Infektionswelle gebremst werden. In Schwerin gibt es dazu weitere Gespräche.

Avatar_prignitzer von dpa

19. März 2020, 07:56 Uhr

Die Coronavirus-Pandemie bleibt bestimmendes Thema für Wirtschaft und Politik und beeinflusst weiterhin auch massiv das Alltagsleben der Bürger. Allein am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium in Schwerin 31 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Damit gibt es nunmehr landesweit 100 nachgewiesene Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

Am Donnerstag läuft für Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern die Frist ab, in der sie das Land verlassen haben müssen. Zur Eindämmung der Virusübertragung hatte die Landesregierung in Schwerin die Schließung aller Hotels und Pensionen angeordnet. Seit Mittwoch durften keine Gäste mehr aufgenommen werden.

Seit diesem Tag sind auch alle Läden geschlossen, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Vom Verkaufsverbot ausgenommen sind Supermärkte. Vor allem sie sollen dafür sorgen, dass sich die Menschen weiterhin uneingeschränkt mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken können. Auch Wochen- und Getränkemärkte, Lieferdienste, Apotheken und Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen und Baumärkte dürfen geöffnet bleiben.

Ziel dieser Maßnahmen ist die drastische Verringerung der sozialen Kontakte. Damit soll die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus eingedämmt und die Infektionswelle deutlich abgebremst werden. Hintergrund ist eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens, sollte sich die Pandemie rasch ausbreiten und damit die Zahl schwerster Krankheitsverläufe in die Höhe schnellen.

Nach Schulen und Kitas sollen von Freitag an auch die Behindertenwerkstätten im Land schließen. Beschlossen werden soll dies auf einem Gesundheits- und Pflegegipfel, zu dem die Landesregierung Vertreter aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und Pflege für Donnerstag in das Schweriner Schloss eingeladen hat.