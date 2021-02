Bau : Länder wollen elektronischen Bauantrag aus MV übernehmen

In den nächsten zwei Jahren sollen fast 600 Dienstleistungen der Verwaltung in Deutschland online nutzbar sein. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Bislang sind gut 300 digitalisiert - darunter auch der Bauantrag.

Schwerin | Das Online-Angebot an Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland kommt langsam voran. Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben angekündigt, den in Mecklenburg-Vorpommern entwickelten elektronischen Bauantrag zu übernehmen, wie MV-Digitalisierungsministe...

