Kriminalität : Lärm in Flüchtlingsunterkunft: Mann droht mit Messer

In einen Streit um Lärm in einer Flüchtlingsunterkunft in Wismar hat sich in der Nacht zu Mittwoch die Polizei eingeschaltet. Der 27-jährige mutmaßliche Lärmverursacher soll seinen Nachbarn, der sich gestört fühlte, mit einem Messer bedroht haben, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Er habe dann auch Sicherheitskräfte der Unterkunft bedroht. Einen Angriff auf die Mitarbeiter habe der Nachbar durch das Zuschlagen einer Tür verhindert.