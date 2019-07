Außenhandel : Lage im norddeutschen Groß- und Außenhandel wird schlechter

Die Unternehmen im norddeutschen Groß- und Außenhandel haben im zweiten Quartal des Jahres real Umsatz verloren. Nominal langte es noch für ein Umsatzplus von 0,9 Prozent, real nach Berücksichtigung von Preisveränderungen blieb den Betrieben am Ende jedoch ein Minus von 0,7 Prozent, teilte der AGA Unternehmensverband am Donnerstag in Hamburg mit. Auch die Zuversicht der Händler und Dienstleister in Norddeutschland nahm ab. So erwarten nur noch 34 Prozent der Unternehmen bis zum Jahresende einen höheren Umsatz; im Vorquartal waren es noch 41 Prozent.

von dpa

25. Juli 2019, 16:19 Uhr

«Die befürchtete Abkühlung der Konjunktur im Groß- und Außenhandel sowie den Dienstleistungen geht weiter»», sagte AGA-Präsident Hans Fabian Kruse. «Aber von einer Rezession kann nicht die Rede sein.» Trotz weiterhin großer Unsicherheiten wegen des Brexit und des Handelskriegs zwischen den USA und China wollten die Unternehmen ihre Investitionen auf hohem Niveau halten. Die Mittel fließen vor allem in den Fuhrpark und die Datenverarbeitung und Kommunikation. Der AGA vertritt rund 3500 Mitgliedsunternehmen in den fünf Küstenländern mit rund 150 000 Mitarbeitern.