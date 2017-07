Brände : Lagerhalle mit Getreide abgebrannt: 100 000 Euro Schaden

Beim Brand eines Getreidelagers in Lelkendorf bei Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Die etwa 50 Meter lange Halle, in der das Getreide trocknen sollte, brannte am Dienstagabend nieder, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock sagte. Mehrere Feuerwehren konnten aber verhindern, dass die Flammen auf weitere Hallen und Ställe in dem Ort übergriffen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei gelöscht.