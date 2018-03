Landtag : Land ändert Exiztenzgründer-Förderung nicht

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Förderung für Existenzgründer in Mecklenburg-Vorpommern zu ändern. «Wir haben ein gutes Programm, das auch gut angenommen wird», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. So gebe es für 18 Monate Lohnkostenzuschüsse, Gründerdarlehen würden ohne größere Prüfungen vergeben. Das müsse bei der Bemessung der Zinshöhe bedacht werden, erklärte der Minister. Vor allem jungen, innovativen Firmen solle mit der Förderung der Start erleichtert werden.

von dpa

15. März 2018, 12:15 Uhr

Die AfD hatte gefordert, den bislang gültigen Darlehenszins von 5 Prozent mit Rücksicht auf den aktuellen Marktzins deutlich zu senken, die Maximalförderung aufzustocken und Laufzeiten zu verlängern. Dafür fand die Oppositionsfraktion allerdings keine Mehrheit.

Das bedauerte der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes. «Die bisherigen Laufzeiten und Zinssätze der Mikrodarlehen setzen die Kreditnehmer unter enormen Zahlungsdruck und hindern die Bürger daran, ein eigenes Unternehmen zu gründen», erklärte er. Das erschwere insbesondere für Arbeitssuchende im Land die Existenzgründung. Gerade der ländliche Raum könne durch die Aufnahme des mobilen Einzelhandels in die Förderrichtlinien wirtschaftlich neu belebt werden.