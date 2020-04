Landtag : Land baut Ausbildungskapazitäten für Bauingenieure aus

Trotz Corona-Krise hat die Bauwirtschaft auch dank der Investitionsprogramme von Land und Kommunen gut zu tun. Doch in Planungsbüros und Behörden fehlen Bauingenieure. Nun will Mecklenburg-Vorpommern etwas dagegen tun.

29. April 2020, 17:35 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wieder mehr Bauingenieure ausgebildet werden, um so dem Mangel an Fachleuten in der Bauwirtschaft begegnen zu können. Wie die Landtagsfraktionen der Regierungsparteien SPD und CDU am Mittwoch in Schwerin mitteilten, werden dafür an der Universität Rostock wieder universitäre Studiengänge im Bauingenieurwesen eingerichtet. Zudem werde sich die Personalsituation an der Hochschule Wismar, bislang Ausbildungsstätte für Bauingenieure im Nordosten, deutlich verbessern.

Darüber hinaus biete die Hochschule Neubrandenburg künftig einen einjährigen Einstiegskurs für Bauingenieurwesen an, der dann mit dem 3. Semester in Wismar fortgesetzt werden könne. Dieses Konzept für eine standortübergreifende Bauingenieurausbildung sei gemeinsam mit dem Ingenieurrat, den Industrie- und Handelskammern sowie anderen Fachverbänden entwickelt worden, hieß es.

Demnach werden in Rostock vier zusätzliche Professuren für Bauinformatik, Technische Mechanik, Infrastrukturbau und für Städtebau/-technik eingerichtet. Außerdem erhielten die drei Hochschulen insgesamt 16 zusätzliche Stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiter, 17 Stellen für Technische Mitarbeiter und 4 Stellen für Verwaltungskräfte.

«Dafür werden wir aus der Rücklage des Sondervermögens Strategiefonds für 2020 und 2021 insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen», teilte der SPD-Abgeordnete Tilo Gundlack mit. «Wir werden außerdem darauf achten, dass bei der Aufstellung für den Doppelhaushalt 2022/2023 ausreichend Mittel für die vollständige Umsetzung des Konzepts eingeplant werden», versicherte Egbert Liskow von der CDU. Nach seinen Angaben sind für die standortübergreifende Ingenieurausbildung langfristig jährlich knapp 5 Millionen Euro nötig.

Nach Angaben des Landes-Ingenieurrats werden derzeit in Mecklenburg-Vorpommern nicht einmal halb so viele Bauingenieure ausgebildet, wie durch altersbedingtes Ausscheiden ersetzt werden müssten. Dass zwei Drittel der jährlich rund 50 Absolventen im Bereich Bauingenieurwesen der Hochschule Wismar das Land verließen, verschärfe die Situation. Der Mangel sei in vielen Ingenieurbüros bereits deutlich spürbar, hatte Steffen Güll vom Ingenieurrat gesagt. Da auch Behörden massiv Fachleute abwerben würden, müssten gerade kleine Büros immer häufiger dicht machen. Mit jährlich bislang rund 20 statt der erforderlichen 120 neuen Ingenieure sei das Bauwesen weder qualitativ noch quantitativ in der Lage, die baulichen Bedarfe im Land zu decken.