Regierung : Land erwartet Überbrückungshilfe des Bundes für MV Werften

Die vorzeitige Teilauszahlung von 190 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes an die MV Werften ist nach Einschätzung von Landtagsabgeordneten nur noch Formsache. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) informierten am Montag die Abgeordneten des Finanzausschusses im Landtag in Schwerin über die bisherigen Verhandlungsergebnisse zur Werftenrettung. «Es ist ein Funken der Hoffnung, dass der Bund seiner Verantwortung gerecht wird und sich zu einer Brückenfinanzierung zur Rettung der MV-Werften bereiterklärt», teilte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg nach dem knapp einstündigen Gespräch mit.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Oktober 2020, 15:46 Uhr