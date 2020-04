Regierung : Land gießt Corona-Lockerungsschritte in Verordnungen

Die ersten Lockerungen in der Corona-Krise sind beschlossen. Jetzt sollen sie in die notwendigen Verordnungen gegossen werden.

Avatar_prignitzer von dpa

17. April 2020, 05:44 Uhr

Die ersten Lockerungsschritte in der Corona-Krise sollen an diesem Freitag in Verordnungen gegossen und danach auch veröffentlicht werden. Am Donnerstagabend hatte die Landesregierung ihre Beschlüsse nach einer mehrstündigen Telefonkonferenz vorgestellt. Danach dürfen von Montag an Geschäfte wieder öffnen, die Baumärkte schon ab Samstag. Dabei sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, denn das geltende Kontaktverbot bleibt zunächst bis zum 3. Mai bestehen.

Früher als in vielen anderen Bundesländern soll in Mecklenburg-Vorpommern schon am 27. April der Schulunterricht wieder aufgenommen werden, beginnend mit den Abschlussklassen an Regionalen Schulen, Gymnasien und Berufsschulen. Eine Woche später sollen die Schüler folgen, die im kommenden Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben: die 9. Klassen an den Regionalen Schulen und die 11. Klassen an den Gymnasien. Auch die Viertklässler sollen am 4. Mai in die Schule zurückkehren, weil bei ihnen der Wechsel auf die weiterführende Schule ansteht, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) erklärte.

In den nächsten Wochen sollen in allen 272 Pflegeheimen im Nordosten flächendeckende Test auf das Coronavirus stattfinden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) ankündigte. Pflegeheime gehören neben den Krankenhäusern zu den am meisten gefährdeten Einrichtungen, in Mecklenburg-Vorpommern sind bereits mehrere Heime betroffen. Deshalb sei es wichtig, Klarheit beim Personal und auch bei den Bewohnern zu bekommen.

Tourismus und Gastronomie müssen auf Lockerungen noch warten, was zu Enttäuschung dort geführt hatte. Diese Branche werde in einem nächsten Schritt betrachtet, sagte Glawe. Wann Lockerungen vorgenommen werden können, sei von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. Denkbar sei zum Beispiel, dass Hotels und Gaststätten zunächst mit halber Kapazität starten. «Wir werden uns mit der Branche in der kommenden Woche zusammensetzen, um im Mai nach Möglichkeit erste Lockerungen zu erreichen», so Glawe. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten nach seinen Worten 131 200 Beschäftigte in Tourismus- oder tourismusnahen Unternehmen.