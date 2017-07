Bildung : Land nimmt weitere Lehramts-Referendare auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Wenige Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres treten in Mecklenburg-Vorpommern knapp 150 neue Referendare ihren Vorbereitungsdienst an. Die Nachwuchspädagogen werden am Dienstag (11.00 Uhr) in Schwerin offiziell begrüßt und auf Probe verbeamtet. Das 18 Monate dauernde Referendariat ist obligatorischer Teil der Lehrerausbildung. Mecklenburg-Vorpommern stellt zweimal im Jahr Pädagogikstudenten ein, am 1. Februar und am 1. August. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt rund 360 Referendare im Nordosten ihren Vorbereitungsdienst begonnen. Das waren so viele wie nie zuvor. Dennoch konnten zahlreiche Stellen nicht besetzt werden. Ein beträchtlicher Teil der aktuell etwa 11 000 Lehrer im Land geht in den kommenden Jahren in Ruhestand und muss ersetzt werden.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 00:37 Uhr