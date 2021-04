Krankheiten : Land richtet Hotline für Absage von Impfterminen ein

Nach Problemen mit nicht wahrgenommenen Impfterminen sollen Bürger und Bürgerinnen in Mecklenburg-Vorpommern Termine über eine spezielle Hotline absagen können.

Schwerin | Ab Donnerstag solle dazu eine zusätzliche Telefonnummer freigeschaltet werden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. „Jeder nicht abgesagte Termin ist im schlechtesten Fall eine verlorene Impfung, die jemand anderes hätte bekommen können“, erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Es gebe Tage, an denen in den Impfzentren jeder f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.