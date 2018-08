Museen : Land sucht Anregungen für Archäologie-Museum

Gut ein Jahr nach der Grundsatzentscheidung für Rostock als Sitz des Archäologischen Landesmuseums sucht die Landesregierung noch nach dem endgültigen Konzept. Dabei soll auch der Blick über die Landesgrenzen helfen. Am Dienstag startet daher der sogenannte Aufbaustab zu einer zweitägigen Exkursion nach Dänemark. Im Moesgaard-Museum für Archäologie und Ethnologie in Aarhus wollen die Fachleute nach Anregungen suchen und Gedanken mit den Kollegen dort austauschen. Ein Zwischenstopp ist dabei auch im Wikinger-Museum in Haithabu in Schleswig-Holstein geplant, das erst vor kurzem in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen worden war.

von dpa

07. August 2018, 06:55 Uhr

Die Häuser in Haithabu und Aarhus seien erfolgreich arbeitende Museen. Man wolle daher sehen, was bei den Besuchern gut ankommt, erklärte Kulturministerin Birgit Hesse, die wie Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) zur Reisegruppe gehört. Mit dabei sind unter anderem auch der künftige wissenschaftliche Leiter des Landesmuseums, Professor Hans-Jörg Karlsen, und Landesarchäologe Detlef Jantzen. Das Museum soll in etwa sieben bis acht Jahren eröffnet werden. Neben dem künftigen Museum am Rostocker Stadthafen werden auch Außenstandorte in Erwägung gezogen.