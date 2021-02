Umwelt : Land unterstützt Bergung von Geisternetzen aus der Ostsee

Herrenlose Fischereinetze machen inzwischen einen beträchtlichen Teil des Plastikmülls in den Meeren aus - und sie können zur tödlichen Gefahr für viele Tiere werden. Vor der deutschen Ostseeküste soll nun verstärkt nach ihnen gesucht werden.

Schwerin | Die Umweltschutzorganisation WWF erhält beim Aufspüren und Bergen sogenannter Geisternetze in der Ostsee Unterstützung vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, gewährt sein Ressort 200 00...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.