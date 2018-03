Gesundheit : Land verleiht Altenpflegepreis: Siegern winken 5000 Euro

von dpa

13. März 2018, 11:05 Uhr

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat den Altenpflegepreis 2018 ausgeschrieben. Mit ihm sollen hervorragende Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern in der Altenpflege geehrt werden, wie das Ministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Unternehmen, Initiativen, Verbände und Vereine könnten sich bis zum 30. Juni mit ihren Konzepten bewerben. Den Siegern winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Im vergangenen Jahr gewann die Sozius Pflege- und Betreuungsdienste gGmbH in Schwerin mit ihrem Projekt «Azubitage - Selbstständigkeit fördern und Anerkennung stärken», Platz zwei belegte die Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern mit ihrer Seniorenresidenz und dem Aktivzentrum Boddenhus. Auf Platz drei kam der Verein Südhus Leben aus Rostock für seine Begleitung sterbender Bewohner.