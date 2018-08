Erziehung : Land weist Kritik an Qualifizierung von Tagesmüttern zurück

Das Sozialministerium hat die Kritik der Linksfraktion zur Qualifizierungspraxis in der Kindertagespflege zurückgewiesen. Mecklenburg-Vorpommern sei bundesweit vorbildlich bei der Unterstützung von Tagesmüttern und -vätern, sagte Staatssekretär Nikolaus Voss am Freitag unter Berufung auf den Bundesverband für Kindertagespflege. So helfe Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland überhaupt Jugendämtern bei der Einführung von flächendeckenden Vertretungsmodellen.

von dpa

10. August 2018, 14:10 Uhr

Die Linksfraktion hatte kritisiert, dass die neue Möglichkeit einer tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung von 140 Unterrichtseinheiten im Anschluss an die Grundqualifizierung freiwillig und nicht gesetzlich vorgeschrieben sei. Zudem seien Fort- und Weiterbildung davon abhängig, dass es Freistellungs- und Vertretungsmöglichkeiten für die Pflegepersonen gibt.

Voss entgegnete, das Land biete Unterstützung bei der Erprobung und Einführung eines Modells zur Sicherstellung von Vertretungen etwa bei Krankheit von Tagespflegepersonen an. «Die Kosten von 470 000 Euro werden vom Sozialministerium übernommen», sagte er. Davon würden fünf Landkreise und die Landeshauptstadt Schwerin profitieren, die bisher noch keine Vertretungssysteme installiert haben. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Hansestadt Rostock hätten bereits Vertretungsmodelle eingeführt.