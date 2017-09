Landtag : Land will Car-Sharing voranbringen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 18:48 Uhr

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) will das Car-Sharing in Mecklenburg-Vorpommern voranbringen. Er kündigte am Mittwoch im Landtag an, verschiedene Maßnahmen zu prüfen, etwa die Ausweisung privilegierter Parkplätze an Landesstraßen in Städten und Gemeinden. Noch sei das Teilen von Autos kein Massenphänomen in Mecklenburg-Vorpommern, räumte der Minister ein. Doch in den großen Städten gebe es schon Angebote und der Markt wachse. Gefragt sei Car-Sharing zum Beispiel in Wohnquartieren für Ältere, die sich kein eigenes Auto mehr leisten wollten, aber neben einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hin und wieder Zugriff auf ein Auto haben wollten. Car-Sharing ist bisher vor allem in Metropolen wie Frankfurt, Hamburg, Berlin und München verbreitet. Der Landtag diskutierte auf Antrag von SPD und CDU.