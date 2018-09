Parteien : Landes-AfD: vermutlich ohne MV-Kandidaten in die Europawahl

Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns geht voraussichtlich ohne eigenen Kandidaten in die Europawahl im kommenden Frühjahr. Wie aus der vorläufigen Tagesordnung für den Landesparteitag am Samstag in Binz auf Rügen hervorgeht, ist dort keine Kandidatenkür geplant. Die Delegierten wollen demnach lediglich ihre Abgesandten zur sogenannten Europawahlversammlung der Bundespartei bestimmen, auf der dann voraussichtlich im November die AfD-Bundesliste für die Europawahl aufgestellt wird. Wie aus Parteikreisen zu vernehmen war, hatte sich aus dem Landesverband im Nordosten kein «prominenter» Bewerber für das Europa-Parlament gemeldet.

von dpa

07. September 2018, 10:12 Uhr

Zur Europawahl 2014 hatte die EU-kritische AfD in Mecklenburg-Vorpommern 7 Prozent erzielt und lag damit im Bundestrend. Die AfD konnte damit ebenso wie die Linke insgesamt sieben Abgeordnete nach Straßburg entsenden. Zwei Jahre später bei der Landtagswahl war die Partei in Mecklenburg-Vorpommern mit 20,8 Prozent zweitstärkste Kraft geworden.

Beim AfD-Parteitag in Binz wollen die beiden Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm und Dennis Augustin den Tätigkeitsbericht des Vorstandes vorstellen. Augustin hatte zuletzt mit der Teilnahme an einer Anti-Merkel-Demonstration in Hamburg, die nach Angaben des Verfassungsschutzes von Rechtsextremisten organisiert worden war, für Aufsehen gesorgt. In Binz soll zudem mit der Nachwahl eines Beisitzers das AfD-Führungsgremium vervollständigt werden. Zur Wahl stehen dem Vernehmen nach zwei Bewerber. Einer davon wird dem nationalkonservativen und einer dem eher gemäßigteren Flügel um Holm zugerechnet, wie es hieß.