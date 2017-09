Agrar : Landes-Erntedankfest wird in Siedenbollentin gefeiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 00:11 Uhr

Mit einem Festumzug und einem Gottesdienst feiern die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag (10.00 Uhr) in Siedenbollentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) das Landes-Erntedankfest. Neben Tausenden Besuchern werden auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (beide SPD) erwartet. Für die Bauern war es ein schwieriges Jahr. Der verregnete Sommer hatte die Ernte erheblich verzögert und beeinträchtigt. Bei Getreide fielen die Erträge durchschnittlich aus, bei Raps lagen sie deutlich unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre.

