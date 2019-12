Geschichte : Landesbeauftragte Drescher Stasi-Archiv in Schwerin

Bei der Suche nach einem zentralen Standort für die Aufbewahrung der Stasi-Archive aus den drei ehemaligen DDR-Nordbezirken plädiert Mecklenburg-Vorpommerns Landesbeauftragte Anne Drescher für Schwerin. Die Aufarbeitung der SED-Diktatur dürfe nicht auf das Kapitel Staatssicherheit reduziert werden. Man müsse «die DDR im Ganzen» betrachten und auch die Akten der Parteien, Massenorganisationen, Bezirke und Kreise heranziehen, sagte Drescher der Deutschen Presse-Agentur.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 07:52 Uhr

Das Landeshauptarchiv, das derzeit für 80 Millionen Euro in Schwerin gebaut wird, böte eine «gute Infrastruktur für den Erhalt von zehn Kilometer Aktenbestand». Nach einem Beschluss des Bundestags soll es künftig in jedem Ost-Bundesland nur noch einen Archivstandort für die im Wendeherbst 1989 sichergestellten Stasi-Unterlagen geben. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es starke Befürworter auch für Rostock.