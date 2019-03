Kirche : Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt tritt Dienst im Norden an

Die neue Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt (54), tritt am Montag ihr Amt an. Zum Auftakt nimmt sie am Gesamtkonvent der Pröpste der Nordkirche am 1. und 2. April in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) teil, wie die Nordkirche am Freitag in Schwerin mitteilte.

von dpa

29. März 2019, 16:06 Uhr

In ihren ersten Dienstwochen werde Kühnbaum-Schmidt vor allem mit Mitarbeitern der Nordkirche sprechen. Offiziell in ihr Amt eingeführt werde sie am Pfingstmontag im Dom zu Schwerin.

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland hatte Kühnbaum-Schmidt am 27. September 2018 im Dom zu Lübeck zur Nachfolgerin von Landesbischof Gerhard Ulrich gewählt, der in den Ruhestand geht.

Kühnbaum-Schmidt wurde den Angaben zufolge 1964 in Braunschweig geboren und studierte Evangelische Theologie in Göttingen und Berlin. Vor ihrem Wechsel in den Norden war sie seit 2013 Regionalbischöfin des Propstsprengels Meiningen-Suhl in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.