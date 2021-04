Gesundheit : Landesdatenschützer prüft Luca-App

Der Landesdatenschutzbeauftragte will die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie unter die Lupe nehmen.

Schwerin | Seit dieser Woche habe die Behörde Prüfunterlagen der Landesregierung vorliegen, könne aber noch nicht dazu Stellung nehmen, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Anlass für die Prüfung sind demnach Presseanfragen an die Behörde zur lauter werdenden Kritik aus IT-Kreisen an der Luca-App. Einen Grund, vor Luca zu warnen, sieht die Behörde bisher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.