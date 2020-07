Fischerei : Landesfischereiverband will sich auflösen

Der Landesfischereiverband will sich wegen personellen und finanziellen Problemen in der kommenden Woche auflösen. Dies solle am Mittwoch geschehen, sagte der Präsident des Landesfischereiverbandes, Norbert Kahlfuß, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Juli 2020, 13:06 Uhr