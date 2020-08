Auszeichnungen : Landeskulturpreis für Ex-Theaterintendant Wolfgang Bordel

Der langjähriger Intendant der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam, Wolfgang Bordel, erhält den Kulturpreis 2020 des Landes Mecklenburg-Vorpommern. «Mit dieser hohen Auszeichnung würdigen wir das künstlerische Schaffen des mit 35 Jahren dienstältesten Theaterintendanten in Mecklenburg-Vorpommern», erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag.

Avatar_prignitzer von dpa

14. August 2020, 14:41 Uhr