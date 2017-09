Agrar : Landesleistungshüten der Schäfer in MV

Die besten Schäfer des Landes messen ihre Kräfte beim diesjährigen Landesleistungshüten am heutigen Samstag in Kirch Baggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen). Fünf professionelle Schäfer sind für den Wettbewerb gemeldet. Sie müssen 250 Schafe mit Hilfe ihrer Hunde binnen einer Stunde aus dem Pferch treiben, über eine Brücke und auf einer Straße mit Autoverkehr entlangführen und sie auf die Weide bringen. Zum Schluss müssen die Tiere wieder eingepfercht werden. Der Sieger vertritt Mecklenburg-Vorpommern beim Bundeswettbewerb am nächsten Wochenende in Hessen. In Mecklenburg-Vorpommern werden nach Angaben des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes rund 67 000 Schafe und 5000 Ziegen gehalten.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 00:53 Uhr