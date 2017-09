Kriminalität : Landespräventionstag: Schulen und Kriminalitätsvorbeugung

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Was die Schulen zur Kriminalitätsvorbeugung beitragen können, ist Thema des 9. Landespräventionstages am 14. September in Schwerin. Dazu habe der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung Vertreter aus Politik, Verwaltung, Polizei und Bildungsbereich eingeladen, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Während der Tagung werde der Landespräventionspreis an Akteure vergeben, die mit ihren Angeboten die Schulen in deren Präventionsarbeit unterstützen. Aus 36 Vorschlägen wurden vier Projekte ausgewählt: die ComputerSpielSchule Greifswald und die Vereine Jugendrechtshaus Schwerin, Ichthys Techentin und Polylux Neubrandenburg. Die Preisträger erhalten jeweils eine Prämie von 800 Euro. Vier weitere Projekte werden mit Anerkennungsurkunden geehrt.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:13 Uhr