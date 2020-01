Regierung : Landesregierung beruft neue Integrationsbeauftragte

Die Politikwissenschaftlerin Reem Alabali-Radovan wird neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns. Sie folgt auf die SPD-Politikerin Dagmar Kaselitz, die im Dezember 2019 als Nachrückerin erneut ein Mandat im Landtag annahm und deshalb ihr Amt niedergelegt hatte. Das teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit.

14. Januar 2020, 12:52 Uhr

Laut Sozialministerium hatte Alabali-Radovan seit August 2018 schon das Büro der Landesintegrationsbeauftragten im Ministerium geleitet. Zuvor habe die heute 29-Jährige für etwa drei Jahre in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Nostorf-Horst und Schwerin/Stern Buchholz in verschiedenen Funktionen gearbeitet.

Alabali-Radovan wurde 1990 in Moskau geboren und lebt seit 1996 mit Unterbrechungen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie spreche neben Deutsch auch Arabisch, Englisch und Assyrisch, teilte die Staatskanzlei weiter mit.