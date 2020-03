Arbeitsmarkt : Landesregierung: Onlineportal für polnische Berufspendler

Die Landesregierung hat zur Unterstützung für polnische Berufspendler ein Onlineportal gestartet. Dort sollen sich Betroffene registrieren können, wie die Staatskanzlei am Freitag in Schwerin mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

27. März 2020, 17:21 Uhr

«Aktuell erarbeiten wir mit dem Wirtschaftsministerium das Verfahren dazu, um möglichst schnell und unbürokratisch zu helfen. Dazu befinden wir uns auch mit Brandenburg und Sachsen im Austausch», sagte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD) in einer Mitteilung. Berufspendler können sich unter www.metropolregion-stettin.de informieren.

Nach Inkrafttreten einer Verordnung des polnischen Gesundheitsministers unterliegen Berufspendler ab Freitag einer 14-tägigen Quarantäne, wenn sie nach Polen zurückreisen. Jeden Tag pendeln den Angaben aus Schwerin zufolge rund 3000 Arbeitnehmer aus der Wojewodschaft Westpommern über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern.

Die Landesregierung will daher die vielen polnischen Arbeitspendler unterstützen, die sich wegen der verschärften Quarantäne-Bestimmungen in ihrer Heimat nun für eine Seite entscheiden müssen.

Wenn sie in MV bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen sie 65 Euro pro Tag, wie die Staatskanzlei am Donnerstagabend mitteilte. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Beschäftigten, die sich für die Dauer der polnischen Quarantäneregelungen ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten.