Landtag : Landesregierung will Verkehrsverbund mit Hamburg prüfen

Pendlern in die Wirtschaftszentren benachbarter Bundesländer soll der Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrmitteln erleichtert werden. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns forderte die Landesregierung am Donnerstag einstimmig dazu auf, die Möglichkeit eines Tarifverbundes im Westen des Landes mit Hamburg zu prüfen und möglichst ein Pilotprojekt dazu zu starten. In die Überlegungen soll auch eine bessere Anbindung Vorpommerns an Berlin oder die polnische Großstadt Stettin (Szczecin) einbezogen werden. Für das erste Quartel 2018 werden im Landtag erste Ergebnisse erwartet.