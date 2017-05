Gesundheit : Landessuchtstelle: Nicht vor Kindern rauchen

Die Landessuchtstelle hat an Raucher appelliert, am besten ganz, aber zumindest vor Kindern auf Zigaretten zu verzichten. Eine wichtige Rolle bei der Verhütung von Tabakkonsum Jugendlicher spielten nichtrauchende Vorbilder sowie Eltern, die es bemerken und darauf regieren, wenn Kinder sich dem Rauchen zuwenden, sagte der Geschäftsführer der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen, Rainer Siedelberg, am Montag in Schwerin. Anlass ist der Weltnichtrauchertag, der am Mittwoch begangen wird.