Fußball : Landesverband entscheidet: Amateur-Fußball oder Abbruch

Der Landesfußball-Verband von Mecklenburg-Vorpommern entscheidet heute Abend in einer erweiterten Vorstandssitzung per Video-Konferenz über den Fortgang des Spieljahres in den Amateur-Klassen. Die Zeichen stehen auf Stopp. Bei einer Umfrage haben Ende April 81 Prozent der Vereine für einen Abbruch votiert. Von 371 Vereinen mit Mannschaften im Spielbetrieb haben 279 (72 Prozent) ihre Stimme abgegeben.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Mai 2020, 02:55 Uhr

Ungewiss ist auch noch der Fortgang in der 3. Liga. Hansa Rostock plädiert wie neun andere Vereine in der dritthöchsten Spielklasse für eine Fortsetzung der Saison. Acht sind dagegen, zwei enthielten sich. Beim Außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai soll eine Entscheidung fallen. In anderen Sportarten ist längst Auszeit. Im Volleyball, Handball, Basketball und Eishockey ruht der Spielbetrieb komplett. In der Volleyball-Bundesliga war schon im März Schluss.