Wahlen : Landeswahlleiterin dankt Helfern

Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes hat allen Organisatoren und ehrenamtlichen Helfern bei der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ihren Dank ausgesprochen. Sie hätten für eine gut organisierte und reibungslos verlaufende Wahl gesorgt, erklärte Petersen-Goes am Montag in Schwerin. Landesweit waren 17 000 Helfer in etwa 1900 Wahlbezirken aktiv. Von 1,324 Millionen Wahlberechtigten im Land nutzten 939 000 ihr Wahlrecht. Nach zwei Bundestagswahlen mit niedriger Wahlbeteiligung stieg so die Quote mit 70,9 Prozent wieder über die 70-Prozent-Marke, blieb erneut aber unter dem Bundeswert.