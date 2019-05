Wahlen : Landeswahlleiterin ruft zu Wahlbeteiligung auf

von dpa

23. Mai 2019, 14:42 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke hat alle Wahlberechtigten aufgerufen, am kommenden Sonntag von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. «Jede Stimme zählt!», betonte Beneicke am Donnerstag in Schwerin. Nur die Stimme, die im Wahllokal oder per Briefwahl abgegeben wird, könne etwas bewirken. «Lassen Sie sich dieses höchstpersönliche Recht nicht nehmen.» Die Frage «Was kann ich schon bewirken?» stelle sich nicht, denn jede Stimme könne eine Menge ausrichten. «Je mehr Bürger wählen gehen, desto eher weiß der gewählte Volksvertreter, was der Wähler von ihm erwartet.»