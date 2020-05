Gesundheit : Landesweite Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen begonnen

Avatar_prignitzer von dpa

08. Mai 2020, 12:43 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die landesweite Testung auf das Coronavirus von Bewohnern und Beschäftigten von stationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege in Alten- und Pflegeheimen begonnen. Gestartet wurde das Projekt in Einrichtungen in Rostock, Grimmen und Ribnitz-Damgarten, wie das Gesundheitsministerium am Freitag berichtete. Damit werde bundesweit erstmals ein spezifischer Testschwerpunkt auf Bewohner und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen gelegt. «Durch die Tests kann ein mögliches sonst unentdecktes Infektionsgeschehen frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Alle Abstrichtests beruhen auf Freiwilligkeit», sagte Minister Harry Glawe (CDU).