Extremismus : Landgericht bestätigt Freilassung von Terror-Verdächtigen

Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um zwei Bosnier, die am vergangenen Mittwoch bei einer groß angelegten Aktion von Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalamt und LKA in Güstrow vorläufig festgenommen worden waren. Das Amtsgericht Güstrow ließ sie und einen dritten Verdächtigen dann noch am Abend überraschend frei. Sie seien dem Gericht nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern bis zu 17 Stunden später vorgeführt worden und hätten deshalb freigelassen werden müssen, hatte das Gericht zur Begründung erklärt.

Da LKA legte Beschwerde beim Landgericht Rostock ein. Im Fall des dritten Mannes, eines Deutschen, hatte das Landgericht die Beschwerde bereits am Freitag zurückgewiesen. Laut LKA wollte sich das Innenministerium noch am Dienstagabend zu der Entscheidung äußern.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 17:55 Uhr