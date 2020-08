Prozesse : Landgericht: Männer wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise wegen Beihilfe dazu hat das Landgericht Rostock fünf Männer zu Strafen zwischen einem Jahr sowie drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. In vier Fällen wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Die Richter sahen es am Freitag als erwiesen an, dass sich die Angeklagten im Alter zwischen 45 und 63 Jahren von 2012 bis 2014 in zahlreichen Fällen insgesamt rund zwei Millionen Euro Umsatzsteuer vom Finanzamt Rostock zu Unrecht erstatten ließen oder dies zumindest versucht haben. (Az.: 11 KLs 32/16)

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2020, 13:15 Uhr