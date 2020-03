Kommunen : Landkreise sehen Investitionsbedarf: «Dach ist undicht»

Die Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns wollen die aktuell gute Einkommenslage der öffentlichen Hand für dringend notwendige Investitionen nutzen und zusätzliche Einnahmen nicht auf die hohe Kante legen. «Wenn in meinem Haus das Dach undicht ist, wird das zuerst repariert. Erst danach wird vorgesorgt für den Fall, dass diese Situation künftig wieder eintritt», sagte der Vorsitzende des Landkreistages, Landrat Heiko Kärger (CDU), am Mittwoch nach einer Vorstandssitzung in Woldzegarten (Mecklenburgische Seenplatte).

Avatar_prignitzer von dpa

04. März 2020, 18:12 Uhr

Laut Kommunalverband besteht innerhalb des Finanzausgleichs zwischen dem Land sowie Kreisen und Kommunen aktuell ein Überschussbetrag von 110 Millionen Euro. Dieses Geld solle der kommunalen Ebene auch vollständig zufließen, statt es in den Ausgleichsfonds zu geben. Mit Hilfe dieser Rücklage soll Vorsorge für mögliche Konjunktureinbrüche und damit sinkende Steuereinnahmen getroffen werden.

Erst im vorigen Herbst hätten die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, die Kriterien für die Zuführungen in den Ausgleichsfonds gemeinsam abzustimmen. «Die vorgesehene Zuführung in den Ausgleichsfonds würde eine solche Abstimmung vorwegnehmen und damit der Vereinbarung widersprechen», erklärte Verbandsgeschäftsführer Matthias Köpp.

Ein Sprecher des Innenministeriums verwies darauf, dass mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz, das im April im Landtag beschlossen und dann rückwirkend zum 1. Januar wirksam werden soll, die Zuweisungen an die Kommunen um 352 Millionen Euro im Jahr aufgestockt würden. Dies schließe die erstmals gewährte Infrastrukturpauschale von jährlich zunächst 150 Millionen Euro ein. Mit dem neuen Gesetz solle die kommunale Ebene bedarfsgerecht mit Geld ausgestattet und gleichzeitig der Schuldenabbau unterstützt werden. Zu einer soliden Finanzpolitik gehöre aber auch die Vorsorge, begründete der Sprecher die Absicht, den Ausgleichsfonds aufzufüllen.